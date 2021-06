Cento pazienti Covid ricoverati negli ospedali della provincia

Un centinaio di pazienti covid in tutta la provincia. I dati che arrivano dalle due aziende ospedaliere evidenziano la fine dell’emergenza iniziata lo scorso ottobre.

Alla Sette Laghi il numero di degenti totali è di 62, suddivisi tra la pneumologia con 20 letti occupati, l’hub covid con 9 pazienti, la terapia intensiva con 8 persone ancora in condizioni critiche, 11 in osservazione più una quindicina divisa tra i letti dedicati di pediatria e ostetricia al Del Ponte e dell’osservazione al Galmarini di Tradate.

Sono scesi a 39, invece, i pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell’Asst Valle Olona: a Busto Arsizio sono 14, tra reparti Covid (1 con casco Cpap) e malattie infettive; nessuno in terapia intensiva e in osservazione al pronto soccorso; a Saronno 9 degenti nei reparti Covid, nessuno con casco Cpap e in osservazione al pronto soccorso e a Gallarate 16 di cui 1 con casco Cpap, ma nessuno in osservazione al pronto soccorso.