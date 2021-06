Centro prima infanzia Stella Stellina

Centro di prima infanzia Stella Stellina di via Solferino 7 a Caronno Varesino è nato nel 2006 dall’iniziativa di Franca Cavalli e negli anni è diventato un punto di riferimento per tante mamme e papà che lo hanno scelto come luogo di crescita e formazione per i propri figli fino ai primi mesi del 2020, quando la struttura è stata chiusa.

La bella novità è che a settembre Stella Stellina tornerà a brillare, grazie all’iniziativa di Francesca, educatrice che da anni si occupa di accudimento e che fin da bambina ha sentito il desiderio di dedicarsi alla cura dei più piccoli. Abbiamo incontrato Francesca, che ha iniziato a raccogliere le iscrizioni per riaccendere Stella Stellina, per continuare a seminare gentilezza e amore.

Ciao Francesca, raccontaci un po’ il progetto educativo che accoglierà i bimbi al Centro di prima infanzia Stella Stellina

Credo nella pedagogia del rispetto e della gentilezza. Qui ogni bambino avrà la possibilità di esprimere liberamente la sua personalità, Stella Stellina accoglierà ogni suo bisogno, la sua curiosità e il suo naturale desiderio di esplorazione. Ogni bambino verrà incoraggiato e sostenuto riconoscendogli il sacro diritto di provare e sbagliare senza essere giudicato. Ogni spazio di Stella Stellina è stato pensato per favorire e stimolare sviluppo e creatività.

Hai pensato a qualche attività in particolare per accompagnare la giornata dei bambini?

Sì, intendo proporre attività come lo yoga nido, laboratori di musica e canto, atelier di pittura verticale, gioco simbolico, biblioteca dedicata e outdoor education.

Ci dicevi che le iscrizioni sono aperte. Quanti bambini può accogliere Stella Stellina?

Il centro a pieno regime accoglierà 15 bambini ma per il momento mettiamo il limite a 10 nel rispetto delle attuali normative anti Covid e in attesa che escano nuove linee guida.

Una cosa che sicuramente interessa alle mamme e ai papà sono gli orari di apertura

Saremo aperti dalle 8:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì. Ogni giorno con il sorriso, pronte a donare una scintilla di luce a chiunque varchi la porta di Stella Stellina.

Stella Stellina è un cammino da percorrere tenendosi per mano. Sosteniamo l’allattamento prolungato, l’introduzione dell’alimentazione complementare consapevole e pratichiamo babywearing!

Per il pomeriggio sto, invece, lavorando a un progetto di sostegno alla genitorialità, personalmente ho una missione, quella di prendermi cura del mondo di domani, e lo faccio a partire dalla gravidanza o ancor prima quando i bebè vengono concepiti e accolti nel cuore e nella mente di mamma e papà.

Hai in mente una sorta di open day o qualche presentazione ufficiale?

Domenica 27 giugno ho organizzato la “Festa d’estate” che sarà anche la nostra festa ufficiale di apertura, una giornata ricca di appuntamenti e sorprese. Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza gli ingressi saranno su prenotazione e sarà l’occasione per conoscere e immergersi nell’atmosfera di gentilezza e armonia che regna a Stella Stellina.