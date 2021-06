“Cinghiali nutriti al Sacro Monte“, la denuncia su Facebook. Ecco perché non si può

Il selfie vicino al cinghialino può costare caro: per esempio le femmine risultano particolarmente aggressive se percepiscono un rumore o una sensazione di pericolo.

Ma oltre alle questioni di sicurezza personale, e di danno ambientale dovuto al sovrannumero di animali selvatici a ridosso dei centri abitati che vi si recano certi di trovare cibo facile e in abbondanza, a risultare salato potrebbe essere anche il conto chiesto dalle leggi in materia.

Nutrire i cinghiali selvatici fuori dai casi previsti, è un reato penale. Si chiama “foraggiamento” ed è disciplinato dall’articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

COSA DICE LA LEGGE

COSA SI RISCHIA

Art. 30.(Sanzioni penali)

l) l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da euro 516,00 a euro 2.065,00 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.