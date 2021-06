“Dante per tutti” comincia con un incontro tra Massimo Cacciari e gli studenti varesini

Sarà la presenza del filosofo Massimo Cacciari a segnare l’avvio ufficiale del progetto Dante Per Tutti, ideato e organizzato dal centro Culturale Massimiliano Kolbe in partenariato con il comune di Varese.

L’incontro è in programma martedì 22 giugno alle 17 presso la tensostruttura dei giardini Estensi di Varese, avrà come titolo “Cielo e Terra nella Divina Commedia” e vedrà protagonisti anche studenti delle scuole superiori della provincia , che sono chiamati a porre domande al prestigioso relatore.

«Siamo contenti che il professor Cacciari abbia accettato, anzi proposto di dialogare con gli studenti – ha commentato Marco Pippione, membro dell’associazione e già preside al Liceo Sacro Monte – Ci è sembrato un modo moderno e accattivante di celebrare il sommo poeta nel 700esimo centenario della sua morte, consapevoli che il grande fiorentino abbia saputo comunicare con tutti e ancor oggi continui a parlare in modo incisivo».

«Il centro culturale Kolbe da 40 anni ha sempre fatto attività culturale, legandola alle proprie esperienze di vita – ha infatti sottolineato Nicola Sabadini, presidente del centro culturale Kolbe – Dante è per noi un riferimento come per tutti e l’occasione dei 700 anni ha potuto metterci alla prova nel riconoscere Dante come una figura contemporanea. Ora siamo in un momento di crisi. Dante parte nella divina commedia in un momento di crisi, e il libro racconta allegoricamente come ne viene fuori: accostarsi in questo momento a una figura cosi significativa può dare speranza anche a noi per riprendere il cammino».

«Siamo onorati di patrocinare una iniziativa importante, che mostra Dante in maniera diversa da come viene normalmente studiato a scuola – ha commentato Davide Galimberti, sindaco di Varese – E altrettanto fondamentale poter ospitare Massimo Cacciari, importante intellettuale della nostra epoca, e sentirlo contestualizzare Dante ai nostri giorni».

Per partecipare all’incontro del 22 giugno alle 17 ai giardini estensi di Varese è necessario iscriversi a questo link.

COME PARTECIPARE AL PROGETTO DANTE PER TUTTI

Dopo l’incontro con Massimo Cacciari, il progetto “Dante per tutti” sarà articolato in due principali momenti: innanzitutto il concorso “Cielo e terra nella Divina Commedia” che è proposto a tutti gli studenti del triennio delle scuole superiori di secondo grado della provincia di Varese («Sono 17mila, una platea record» sottolinea Pippione), per la produzione di elaborati di varia natura, in modo libero e creativo, servendosi anche dei più moderni strumenti informatici e multimediali. Poi è previsto anche il “fuoriconcorso” “Dante (È) per tutti!” L’altra faccia del poeta. Un terreno su cui confrontarsi con estro e fantasia, esprimibili ad un profilo instagram appositamente dedicato col quale condividere tutto ciò che è creativo, speciale, frizzante, divertente possa venire in mente sul Sommo Poeta, utilizzando l’hashtag #dantextutti.

Il bando del concorso “Cielo e Terra nella Divina Commedia” e il regolamento del Fuori Concorso Dante (È) per tutti! si potranno scaricare a partire dal 23 giugno 2021 dal sito www.dantextutti.it