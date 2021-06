Due incidenti a inizio giornata sulle strade di Gallarate

Due incidenti stradali nelle prime ore della giornata a Gallarate.

Prima un incidente – fortunatamente senza feriti – intorno alle 8.40 in Corso Sempione, all’altezza dell’intersezione con via San Rocco: nessun danno alle persone, ma la cosa ha provocato rallentamenti e traffico a zig zag tra veicoli fermi e spartitraffico sul passaggio pedonale.

Il secondo incidente è avvenuto poco prima delle 9.30 in via Statuto, a Cajello, vicino al circolo del rione: un moto si è scontrata con un’auto. Qui è intervenuto anche il sistema Areu-118, con ambulanza e automedica: il ferito, un uomo di 30 anni, è stato trasferito in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con lesioni ma non in immediato pericolo di vita.

Nella giornata di martedì a Gallarate si era registrato anche un incidente con omissione di soccorso, in via Monte Rosa a Crenna: i carabinieri stanno indagando per individuare il pirata della strada che si è allontanato senza prestare soccorso alla vittima.