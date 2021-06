Esercizi di democrazia in cortile per il Consiglio comunale dei ragazzi di Azzate

Un laboratorio attrezzato per gli esperimenti di scienze «per alleggerire lo studio e rendere più divertente l’apprendimento», un orto da rilanciare e riposizionare per allontanarlo dai campi sportivi (e quindi dalle pallonate), un giornalino da avviare, banchi e computer malconci e malfunzionanti da sostituire. Sono solo alcuni dei punti all’odine del giorno proposto dal Consiglio comunale dei Ragazzi di Azzate che si è riunito in seduta ufficiale nella mattinata di venerdì 4 giugno nel cortile della primaria Castiglioni. Non in Municipio, ed è la prima volta «perché voi ragazzi e al scuola siete simbolo di ripresa – ha spiegato il primo cittadino “adulto” Gianmario Bernasconi seduto accanto alla sua alterego bambina, Anna Traiani della 5B – L’auspicio per tutti noi è che il prossimo anno scolastico sia nel segno della normalità».

Entrambi in fascia tricolore, davanti alle bandiere simbolo dell’Istituzione comunale sistemate sotto il canestro, i due sindaci hanno condotto l’assemblea circondati dai consiglieri comunali, adulti e bambini, davanti a una platea composta da alunni e insegnanti delle classi quinte. «Uno splendido esercizio di democrazia», ha commentato la preside del Istituto comprensivo di Azzate Simona Piraino. “Voi ragazzi di 5^ che avete maturato tanta esperienza in questa scuola, averte la possibilità di proporre delle migliorie pur sapendo che non ne usufruirete, ma nell’interesse del bene comune e dei bambini che frequenteranno questa scuola dopo di voi, mentre voi sarete alle medie», ha precisato Bernasconi ricordando anche le regole del dibattito dell’assemblea, per arrivare al voto delle singole proposte.

Regole che i bambini del Consiglio comunale dei ragazzi (Thomas Croci, Veronica Mura, Gabriele Lamperti, Asia Basso, Viola Della Bella, Matteo Maffioli, Riccardo Zanellotti, Tommaso Fabbri, Pietro Bernasconi e Giulio Imperial) e i loro compagni di 5^ hanno dimostrato di conoscere e di saper rispettare. Anche quando sono emerse esigenze e punti di vista differenti a proposito dell’orto da ripristinare, visto che le aiuole, davanti ai tigli ma dietro una delle porte da calcio, risultano malconce. Giulio e Gabriele hanno sollevato un dubbio di opportunità, proprio per il rischio che le piantine siano distrutte dalle pallonate di gioca a calcio. Thomas ha allora proposto di montare una rete con cancelletto per delimitare e proteggere l’orto. Una soluzione che ha generato dubbi estetici e spinto verso la soluzione di cercare un altro angolo del giardino dove posizionare l’orto «ma dove ci sia sole», ha precisato una bambina dal pubblico.

I consiglieri adulti, dopo aver espresso anche loro opinioni e soluzioni hanno approvato le proposte dei ragazzi, inclusa quella del giornalino scolastico, sostenuta da Pietro «per conoscerci meglio, per stimolare la lettura e anche perché lo abbiamo visto in alcuni film». «La nuova pubblicazione potrebbe anche diventare un inserto di quello comunale – ha proposto l’assessore Simona Barbarito, con delega ai servizi educativi – mentre alla gestione dell’orto potrebbero collaborare gli utenti del Centro anziani».