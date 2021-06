Eutanasia legale, raccolta firme in piazza a Varese per il referendum

Parte la raccolta firme del M5S per la convocazione del referendum sull’ Eutanasia legale, promosso su iniziativa dell’associazione Luca Coscioni. Sabato 3 luglio dalle ore 15 alle ore 17 in p.zza XX Settembre a Varese il M5S cittadino darà il via alla sua raccolta firme che avverrà al gazebo degli attivisti, alla presenza del consigliere regionale Roberto Cenci che le autentichera’.

«È un tema molto importante quello che andiamo ad affrontare – dichiara il consigliere Cenci- serve grande sensibilità e rispetto nel proporre ai cittadini di aiutarci a raggiungere le 500.000 firme che consentirebbero la convocazione di un referendum. Il M5S della Regione Lombardia si è reso immediatamente disponibile a collaborare, penso che questa iniziativa sia un segnale di grande civiltà e umanità nei confronti del dolore che colpisce purtroppo tante famiglie».

La richiesta di abrogazione parziale della norma, che impedisce l’introduzione legale dell’eutanasia, consentirà a chi non ha più speranze di vita o una vita legata a tecnologie che ne favoriscono il prolungamento se pure nella sofferenza, di porvi fine. Chiediamo di riflettere su questo punto fondamentale e di aiutarci in questa iniziativa raggiungendo sia il nostro gazebo di sabato a Varese, sia altre postazioni in vari luoghi e Comuni lombardi messe a disposizione di questa causa, prescindendo dal colore politico.