Festa della Biodiversità al Parco Pineta di Tradate

Fervono i preparativi al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta in via ai Ronchi di Tradate per la Festa della Biodiversità, l’edizione in presenza del Bioblitz 2021 che giunge dopo l’edizione a distanza (tutta “in digitale”) dello scorso fine settimana, con gli esperti della Cooperativa Astronatura e del Parco Pineta collegati per assistere i partecipanti nell’identificazione delle specie fotografate.

Ad anticipare la festa, sabato 12 alle 20.45 torneranno anche le escursioni notturne realizzate con l’indispensabile contributo delle Guardie Ecologiche Volontarie ed in collaborazione con AREA Parchi e Cooperativa Astronatura; le passeggiate partiranno in contemporanea dal Centro Didattico Scientifico di via ai Ronchi per il Parco Pineta, da via Prealpi a Cairate (loc. Peveranza, zona Tesmec) per il Parco RTO e da via Zara a Malnate (c/o Mulino Bernasconi) per il Parco Valle del Lanza (iscrizione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/o/parco-della-pineta-di-appiano-gentile-e-tradate- 18611483763)

L’appuntamento con la Festa della Biodiversità sarà domenica 13 giugno dalle 14.30 e sarà l’occasione per aprire ufficialmente la stagione di apertura del Centro Didattico. Tanti gli eventi in programma per la giornata, tutti su prenotazione, con passeggiate per bambini e famiglie alla scoperta degli insetti e delle erbe del Parco, laboratori didattici e anche una caccia al tesoro per famiglie, realizzati in collaborazione con il personale della cooperativa Astronatura, di Istituto Oikos e delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta e dei PLIS Insubria-Olona. (elenco completo sulla pagina Facebook dell’evento al link https://fb.me/e/WbBPYkYu

Sempre su prenotazione, già compresa per gli iscritti alle attività, si potrà accedere alle postazioni di rilevamento dove saranno presenti gli esperti far conoscere il mondo dei rettili (con il dott. Scali, Curatore di Erpetologia del Museo Civico di Storia Naturale di Milano), gli abitanti dello stagno, i vegetali e gli insetti impollinatori (a cura di Istituto Oikos). Sarà possibile passeggiare lungo il Sentiero Natura attrezzato con pannelli didattici e codici QR per accedere agli approfondimenti tramite smartphone e non mancheranno approfondimenti astronomici con una postazione di osservazione diretta del sole, all’aperto.

Sia sabato sia domenica, tutti i partecipanti sono invitati a partecipare al BioBlitz: basta scaricare l’app INaturalist sul vostro smartphone e fotografare le specie animali e vegetali che troverete, contribuendo così al grande progetto di censimento e citizen scienze.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festa della-biodiversita-bioblitz-2021-155615810077, attendere la mail di conferma e stampare la prima pagina dei biglietti allegati che andranno consegnati all’ingresso, sottoscrivendo le clausole indicate. Le regole sono ormai note: distanziamento, mascherine e igienizzazione delle mani.

Per informazioni: info@astronatura.it