Su e giù dal Campo dei Fiori per 25 ore: Graziano e Daniele completano l’Everesting in tandem

L’Everesting è una sfida semplice nell’idea ma impegnativa nella realizzazione. Bisogna salire e scendere una strada a ripetizione fino a raggiungere il dislivello dell’Everest: 8488 metri, 14 volte la salita del Campo dei Fiori.

A Varese già diversi atleti si sono messi alla prova, ma per la prima volta, a livello mondiale, a compiere l’impresa sono stati due ragazzi in tandem.

Daniele Riccardo e Graziano Gallusi ce l’hanno fatta! Sono partiti alle 20 di venerdì 25 giugno e hanno raggiunto l’obiettivo impiegandoci circa 25 ore e mezza.

Daniele è di Varese ed è la guida di Graziano, non vedente di Reggio Emilia: «Siamo amici da 20 anni e lo scorso novembre, dopo che ho avuto il Covid gli ho proposto di fare l’Everesting, decidendo di farlo sul campo dei fiori».

Durante la lunga fatica non sono mancati i momenti brutti, ma anche quelli che rimarranno per sempre: «Il momento più difficile – spiega Daniele – è stato scendere in piena la notte: con il buio non vedevo e continuavo a surriscaldare i freni. Il tratto che ci ha più impegnato è stata l’undicesima scalata: ero morto, ci ho messo 1 ora e 20, tantissimo in confronto dei 55 minuti circa che impiegavamo mediamente. Il finale invece è stato molto bello, sapendo che siamo i primi al mondo a portare a termine un Everesting in tandem e portare un ragazzo che non ci vede è stato bellissimo. Una cosa molto bella è stata la 4 scalata. In piena notte gli ho raccontato tutto quello che vedevo».