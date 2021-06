Gorla Maggiore, la catasta di legna diventa un’opera d’arte e l’assessore la benedice

Adriano Caprioli, cittadino di Gorla Maggiore, ha inaugurato ieri (giovedì) l’opera a cui ha dedicato tanto tempo nell’ultimo periodo, una particolarissima catasta di legna che rappresenta il sole e la luna. L’ha realizzata nel cortile di casa sua e ieri ha ricevuto anche la visita dell’assessore alla Cultura Antonella Scolfaro che ha postato sulla propria pagina Facebook una foto e un pensiero sull’opera del suo concittadino.

«La cultura che stupisce sempre, l’arte in tutti i suoi aspetti è sempre meravigliosa. Una delle tante eccellenze a Gorla Maggiore è il signor Adriano Caprioli, insegnante di floricoltura. Ha voluto rappresentare con un murales suggestivo fatto con legno di abete e piccoli legnetti tagliati e massificati in modo tale da ottenere una diversificazione del legno, l’idea della luna e del sole, essenze della vita. Con grande piacere ho accettato l’invito per l inaugurazione alla presenza dei suoi familiari e i suoi amici».