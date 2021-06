Ice emotion, successi e sorrisi di fine stagione

Il team Ice Emotion di Oggiona con Santo Stefano, Varese ha concluso una stagione complicatissima, in modo eccellente.

Galleria fotografica Ice emotion 4 di 5

Merito innanzitutto di Carlotta Broggini che, dopo il terzo posto ai Campionati Italiani Giovanili, si è imposta con la medaglia d’oro a Bergamo in occasione della Gara Internazionale Icelab Interclub Cup, ultima competizione della stagione 2020-2021.

Dopo la prima posizione parziale, ottenuta nello Short Program, ha eseguito un buon programma libero con all’interno 4 salti tripli, di cui due in combinazione ed un triplo lutz. Questa prestazione l’ha portata, non solo a confermare la sua medaglia d’oro nella categoria Advance Novice, ma anche a ottenere il suo nuovo personal best con un totale di 108 punti totali.

All’orizzonte, per Carlotta Broggini (14 anni), il passaggio nella durissima categoria Junior.

Ottime prove anche quelle di Susanna Di Bari (12 anni), che per soli 1,32 punti manca l’accesso alla nazionale giovanile, e Francesca Rolla (17 anni) arrivate entrambe 11° nelle rispettive categorie: Advance Novice e Junior.

“Siamo orgogliosi dei nostri atleti e del lavoro fatto con Carlotta. E’stata una stagione difficile e densa di sfide, che ci ha messo alla prova fisicamente e mentalmente, ma per fortuna il Nostro è uno sport che ti insegna a rialzarti dopo ogni caduta. La dichiarazione post gara del responsabile tecnico Cinzia Ghiringhelli”

L’Ice Emotion Asd è una scuola di pattinaggio su ghiaccio, che dispone di una propria pista di allenamento aperta 10 mesi all’anno, con sede in provincia di Varese a Oggiona con Santo Stefano. La scuola che, dal 2012, conta più di 180 tesserati ogni anno, ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo del pattinaggio di figura a tutti i livelli, a partire dai 3 anni di età.