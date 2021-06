La bimba non aspetta e viene alla luce sul pianerottolo di casa a Gallarate

L’hanno fatta nascere i sanitari della “Msa”, il mezzo di soccorso inviato per un evento insolito: il parto avvenuto sul pianerottolo di casa a Gallarate.

È successo ieri mattina quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto una chiamata di soccorso di una donna residente nel quartiere dei Ronchi per un travaglio di parto.

Un’uscita rara, ma non impossibile per i volontari dell’ambulanza che si sono preparati al trasporto di una donna gravida, ma che arrivati sul posto hanno dovuto assistere al parto: la madre, 29 anni e non alla prima gravidanza era appena uscita di casa e si è accorta delle contrazioni che non le hanno lasciato altro da fare se non fermarsi e prepararsi al parto, avvenuto senza problemi, ma sul pianerottolo di casa.

La bambina sta bene, e dopo averle “clampato“ il cordone ombelicale è stata affidata alle cure della mamma: entrambe sono state trasportate all’ospedale san’Antonio Abate di Gallarate.