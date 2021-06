La magia delle lucciole nelle notti d’estate

Nuovo appuntamento con “Non prendiamo lucciole per lanterne”, le visite serali organizzato dal Circolo Legambiente “Il Presidio” di Cassano Magnago, per far conoscere l’Oasi Boza.

Dopo il successo dell’iniziativa di domenica 23 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, i volontari del Cigno Verde cassanese propongono ora due visite serali già sold out per scoprire il “magico” mondo delle lucciole, un’iniziativa che è diventata un appuntamento fisso degli ultimi anni con un notevole successo di partecipazione e di interesse da parte di bambini ed adulti.

«Con l’aiuto di naturalisti ed appassionati avremo la possibilità di conoscere l’insetto che illumina le notti d’estate nei campi e nei boschi ed anche ascoltare e riconoscere i canti e le voci che animano la vita notturna dell’Oasi di via Meucci».

Appuntamento quindi per giovedì 17 e venerdì 18 alle ore 21:30.

Come previsto dalla normativa anticovid la partecipazione sarà a numero chiuso: gli iscritti che si sono registrati al questo indirizzo web dovranno presentarsi all’ingresso di via Meucci almeno 15 minuti prima dell’orario prenotato, dotati di mascherina. Si consiglia un abbigliamento adeguato a camminare in ambiente boschivo e di portare una torcia elettrica.