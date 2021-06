La piscina di Solbiate Olona è pronta a riaprire

La piscina comunale di Solbiate Olona è pronta a riaprire, proseguendo con la gestione targata Saronno Servizi. A partire da lunedì 14 giugno riparte il nuoto libero mentre da giovedì 17 giugno riprenderanno anche i corsi. Torna operativo un punto di riferimento per gli sport acquatici in tutto il medio Olona.

Siamo andati a vedere a che punto sono i preparativi e abbiamo incontrato parte dello staff di 40 persone che garantirà il funzionamento della struttura dal lunedì alla domenica. Il direttore sportivo Giovanni Rotondi è felice e ottimista per questo ritorno alla normalità, dopo i lunghi mesi di chiusura a causa delle restrizioni dovute al covid: «Lunedì saremo in zona bianca e finalmente potremo ripartire alla grande – ha dichiarato Rotondi -. Le vasche sono pronte, l’igienizzazione totale e approfondita degli impianti è terminata e grazie ad uno speciale macchinario acquistato da Saronno Servizi saremo in grado di garantire aria pulita e igiene massima».

Sorrisi anche per Monica Cortinovis, che si occupa della segreteria della piscina di piazzale dello Sport: «Siamo pronti ad accogliere i 1200 utenti che frequentano questo luogo. Per chi ha abbonamenti ai corsi ha ricevuto un voucher da spendere in struttura e per chi aveva un abbonamento per il nuoto libero è stata prorogata la scadenza. In base alla normativa attuale abbiamo un limite massimo di 44 persone nella piscina da 25 metri e 9 in quella piccola quindi sarà necessario prenotare».

Per prenotare è possibile utilizzare una web-app oppure scrivere una mail a piscina@piscinadisolbiateolona.it oppure chiamare al numero 03311351248. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì, mercoledì, venerdì 6,30-20,30; martedì e giovedì 8,30-20,30; sabato 8,30-18,30 e domenica 8,30-12,30.

Ellida Franchi, coordinatrice di vasca, annuncia l’avvio di molti corsi fitness nella palestra, annessa all’impianto, e in acqua: «Cercheremo di rispondere alle richieste di tutti e fornire un’ampia gamma di opportunità a chi si vuole rimettere in forma dopo questi mesi di stop forzato. Stiamo anche organizzando un campus estivo (a luglio) per almeno 25 bambini con i quali sfrutteremo anche il solarium esterno con calcio, pallavolo e basket».

Per altre informazioni è attivo il sito www.piscinadisolbiateolona.it