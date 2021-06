La Pro Patria ha scelto: sarà Luca Prina il nuovo allenatore

Dopo l’addio di Ivan Javorcic non è stato facile trovare il profilo giusto per prendere l’eredità del mister croato sulla panchina della Pro Patria.

Sono stati diversi gli allenatori sondati ma alla fine la scelta è ricaduta su Luca Prina.

Classe 1965, nato a Biella come il direttore sportivo biancoblu Sandro Turotti, Prina ha smesso presto di giocare a ha iniziato la carriera di tecnico nelle giovanili della Biellese, dove ha allenato per più di un decennio.

Dopo qualche esperienza tra Pro Belvedere Vercelli e Biellese in Serie D, è la Canavese a dargli la prima chance tra i professionisti nel 2009 nell’allora Lega Pro Seconda Divisione, conquistando la salvezza.

Dal 2011 però la grande opportunità gli arriva dalla Liguria: l’ambiziosa Virtus Entella lo chiama e nel giro di tre stagioni porta il club di Chiavari dalla Seconda Divisione alla Serie B.

Dopo gli anni in Liguria le esperienze a Mantova in Lega Pro e con il Rezzato – da assistente di Alberto Gilardino – non sono state particolarmente positive, tanto è vero che dal 2019 non si è legato con altri club.

Ora la Pro Patria gli offre l’opportunità di prendere in mano una squadra giovane ma di talento, che ha una forte impronta data dal passato allenatore, all’interno di un progetto solido e che fa delle qualità umane della persona il caposaldo.

Prina conosce bene l’ambiente della Pro Patria, non solo per i buoni rapporti che lo legano al ds Turotti, ma anche perché in queste stagioni in molte occasioni è stato allo “Speroni” per seguire le partite dei tigrotti.