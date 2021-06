La seconda volta è quella buona, sabato riapre la Piscina Manara

Forus, la società che ha preso in gestione la piscina Manara di Busto Arsizio, questa volta non ha dubbi: «Comunichiamo con grande gioia che domani (sabato) alle ore 9.00 riaprirà l’impianto natatorio di Via Manara a Busto Arsizio che sarà a disposizione del pubblico per tutta la giornata, con chiusura fissata alle ore 19.00. Gli ospiti potranno accomodarsi nella piscina esterna per il primo tuffo di questo 2021».

I problemi degli scorsi giorni sono stati risolti, a quanto pare mancavano dei documenti da depositare in Comune per ottenere il via libera, e ora l’impianto di Via Manara è pronto a ripartire per offrire alla popolazione bustocca e a tutti quanti vorranno passare le loro giornate nell’impianto, la miglior esperienza possibile.

Con l’occasione si ricorda nuovamente a tutti gli interessati che i servizi non usufruiti all’interno della piscina Manara durante la gestione Sport Management verranno convertiti in credito personale, attraverso un voucher che sarà utilizzabile fino a 6 mesi dalla fine della situazione d’emergenza sanitaria prevista al 31/07/2021 e perciò si presume fino al 31/01/2022. Il credito dovrà essere utilizzato in tutta la sua interezza.

Da parte dell’assessore allo Sport Laura Rogora c’è grande attenzione attorno a questa ripartenza: «Il Comune ha eseguito gli interventi di manutenzione straordinaria sulla piscina da 50 metri e ci aspettiamo che nelle prossime settimane venga riattivata anche la parte coperta della piscina. Lo dobbiamo alle tante società sportive che stanno attendendo questo momento per ricominciare ad allenarsi».

Nei prossimi giorni inoltre sarà attivato anche il nuovo numero di telefono per contattare l’impianto: 03311814290. Da domani sarà comunque possibile richiedere direttamente in segreteria tutte le info sulla ripartenza, sui corsi e sulle attività che saranno proposte nella struttura nei prossimi giorni.

SEGRETERIA da lunedì a domenica: 9.00-18.00

PISCINA da lunedì a domenica: 9.30-19.00