L’eclisse in diretta con l’osservatorio astronomico Schiaparelli, guarda qui

E’ cominciata la diretta dell’osservatorio astronomico “Schiaparelli” dell’eclissi che potete guardare in tutta sicurezza dal vostro computer di casa o in ufficio.

Nella zona di Varese e provincia vedremo la Luna “toccare” il Sole dalle 11.33; la copertura massima sarà visibile alle 12.18 e l’ultimo contatto avverrà alle 13.05. Ricordiamo che il Sole non deve essere mai osservato direttamente, né ad occhio nudo, né tantomeno utilizzando qualsiasi tipo di strumento non equipaggiato con appositi e specifici filtri. Per consentire a tutti quanti una visione facile e sicura del fenomeno l’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” effettuerà una live in diretta con gli strumenti dell’Osservatorio. E’ sufficiente collegarsi al sito della Società Astronomica, www.astrogeo.va.it, dove sarà presente un link, a partire dalle ore 11.20, e godersi questo piccolo ma affascinante “morso di Luna”.