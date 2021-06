Lo spaccio nei boschi, il futuro dell’ospedale di Luino e il regolamento per gli animali nel podcast del 30 giugno

Le principali notizie di mercoledì 30 giugno

Lo hanno aspettato mimetizzati nel folto della boscaglia e al momento giusto sono usciti con le manette in mano: così è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cuvio nei giorni scorsi un trentenne di Cittiglio, già processato. L’operazione è avvenuta in località “Fornaci“ nei boschi fra Cuvio e Castello Cabiaglio Qui i carabinieri hanno trovato la piazza di spaccio allestita in uno dei viottoli che si perde nel bosco e all’uomo sono stati trovati 20 grammi fra hascisc, cocaina ed eroina.

Sono ancora senza esito le ricerche dell’uomo che era sul traghetto di linea Laveno Mombello – Intra la notte di lunedì e che ha lasciato la sua auto a bordo. I carabinieri della compagnia di Verbania dopo il ritrovamento del cellulare nella zona di poppa e del veicolo sono riusciti a risalire alla sua identità: si tratta di un uomo di 56 anni di Arona. Mercoledì mattina è entrato in gioco il robot di profondità del “V Nucleo“ sub della Guardia Costiera di Genova che scandaglierà i fondali.

Una lettera aperta firmata da 14 sindaci del Luinese per chiedere l’apertura di un dibattito sul futuro dell’ospedale Luini Confalonieri. Il tema è stato al centro di più sedute del consiglio comunale di Luino che ha licenziato un documento all’unanimità. I sindaci chiedono al più presto di poter ascoltare ed incontrare il direttore generale di ASST Sette Laghi. Pronta la risposta dell’azienda sanitaria che ha rassicurare sul fatto che l’Ospedale di Luino ha una rilevanza strategica e che la valorizzazione delle sedi spoke, come si definiscono in gergo tecnico, è una delle priorità della Direzione. l’ospedale non necessita di modifiche nel suo assetto organizzativo, che risulta già adeguato al percorso di crescita che punterà principalmente sui servizi erogati.

La Goglio di Daverio potenzia la propria presenza in Asia. L’azienda varesina ha lanciato un nuovo piano di investimenti da oltre 15 milioni di euro della Goglio Tianjin Packaging, la controllata cinese costituita nel 2004 in partnership con Simest ed attiva sul mercato asiatico attraverso uno stabilimento attualmente specializzato nella produzione di grandi sacchi per il confezionamento di semilavorati di frutta ad uso industriale. L’obiettivo dell’operazione è costruire all’interno dello stabilimento di Tianjin un nuovo impianto unico nel suo genere in Cina per dimensioni e per la tecnologia d’avanguardia.

Dopo anni di lavoro, è stato approvato in consiglio comunale a Varese- a pochi mesi dalla fine della legislatura – il regolamento per il benessere degli animali. Un corposo insieme di norme – 68 articoli per un totale di più di 40 pagine – che “regola il comportamento tra gli esseri umani e gli animali per una migliore convivenza con la collettività umana”: «Si tratta di un punto di partenza, più che un punto di arrivo, per riconoscere dignità nella città anche agli animali» ha spiegato l’assessore Dino De Simone. Cinque astenuti e tre contrari nella minoranza per questo regolamento considerato “inutile e ridondante”

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify