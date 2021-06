Margherita Silvestrini incontrerà i cittadini di Arnate e Ronchi

La quarta tappa del tour tra i quartieri di Gallarate della candidata del centrosinistra, Margherita Silvestrini, toccherà Arnate e Ronchi (in foto la prima delle tappe in città).

L’appuntamento con i cittadini, i commercianti e le associazioni è per sabato 26 giugno. Si partirà da Arnate, alle 9.30: dopo il ritrovo in via XXII marzo, davanti all’oratorio Don Bosco si proseguirà per via Torino, via Forni, via Checchi, via Tenca, via M. Polo, via Bixio, via Monviso, corso Leonardo da Vinci, via Cappuccini, via Amo e piazza Zaro.

Dalle 16 il gruppo si sposterà a Ronchi: via de Albertini, via Covetta, via Sciesa, la parrocchia Madonna della Speranza, la scuola primaria “Da Vinci”, l’azienda 3SG, il parco di via delle Rose, via Sottocorno, via Aosta e via della Renna.