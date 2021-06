A Palazzo Verbania gli studenti presentano il documentario “Geo e Flora”

Venerdì 4 giugno alle ore 20.30 presso il Palazzo Verbania di Luino si terrà la presentazione del cortometraggio Geo e Flora realizzato dagli studenti della classe 4 a del Liceo Sereni e dai ragazzi dell’Agenzia Formativa di Luino, per il progetto “CINEMANDO Educazione, Cittadinanza e Costituzione” realizzato grazie al contributo del MIUR.

Il progetto, ideato e organizzato dall’Associazione culturale 3 ELLE, presieduta dall’attrice Sarah Maestri, ha visto coinvolte ben dodici classi del Liceo Sereni Luino e Laveno oltre agli studenti dell’Agenzia Formativa di Luino, tutti alle prese con nuovi corsi volti a valorizzare la settima arte attraverso esperienze di Alternanza scuola lavoro soprattutto mediante l’attività laboratoriale, per potenziare e ampliare l’offerta Formativa dell’Istituto nel campo dell’educazione all’immagine cinematografica.

I ragazzi della 4 a di Luino hanno partecipato al laboratorio “facciamo un cortometraggio”, svariati incontri per un totale di 90 ore che hanno portato, tappa dopo tappa alla realizzazione del manufatto audiovisivo.

Attraverso il supporto di un corpo docenti esterno formato da professionisti del settore cinematografico, i ragazzi sono stati guidati e sostenuti nella scrittura, progettazione e in fase di riprese del video potendo così constatare il valore del mettersi in gioco in prima persona superando imbarazzi e pregiudizi e condividendo le reciproche competenze per il bene del gruppo. L’obiettivo del laboratorio è stato guidare i ragazzi nell’acquisizione dei meccanismi e della sintassi del linguaggio cinematografico attraverso la sperimentazione pratica e la realizzazione di un cortometraggio coinvolgendoli in tutta la filiera produttiva dalla scrittura alla postproduzione passando attraverso i meravigliosi lavori del cinema.

Gli studenti dell’Agenzia Formativa hanno frequentato laboratori di trucco e parrucco cinematografico e di illuminazione del set. Partner del progetto è stata la Croce Rossa Italiana – comitato di Luino e Valli. Durante la cerimonia verranno consegnati gli attestati di frequenza ai ragazzi dell’Agenzia formativa. Presenta l’evento Sarah Maestri.