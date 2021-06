Palio di Masnago, cosa si mangia e quando si prenota

Nei giorni Venerdi 25, Sabato 26 e Domenica 27 Giugno si svolgerà il Palio di Masnago, la manifestazione che dura da tanti anni, molto sentita non solo nel quartiere ma anche in tutta la città, e dedicata come sempre ai Santi patroni Pietro e Paolo. Quest’anno il titolo è “Respirare aria di speranza“.

Presentiamo qui le proposte della cucina del palio:

Sabato 26 Giugno dalle 19 si potranno assaggiare Polenta, zola, salsiccia, panino con insalata, patatine, strudel di mele, gelato con frutta caramellata, gelato variegato e una gran grigliata del palio con contorni.

Domenica 27 a mezzogiorno, pagando il prezzo di 6 Euro, si potrà provare le lasagne tradizionali o asparagi, mezzo pollo con patate, lonza in carpione, mentre con 3 Euro c’è la panna cotta variegata con altre prelibatezze ed ad ogni due menù completi si riceverà una bottiglia di vino in omaggio.

Alla sera della domenica invece ci saranno: risottata, panino con salamella, patatine, piadine dolci e salate.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica della band dei “The Flame” composta da Francesca Bertoni, Cantante, la chitarrista Lisa Zanzi, Francesca Cantoni che si occupa delle tastiere, Myrea Quarine che suona la batteria e infine Anna Albizzati che suona il basso.

Per prenotare un tavolo bisogna compilare obbligatoriamente il modulo sul sito www.comunitapastoralemami.it entro venerdì 25 giugno.