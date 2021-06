Sarà un Palio di Masnago all’insegna della speranza

La 43a edizione del Palio di Masnago è un invito alla speranza. La rassegna, che si è aperta nella serata di lunedì 21 giugno con i primi incontri dei tornei per i giovani, si articola nell’arco di una settimana e come di consueto affianca momenti di riflessione ad appuntamenti sportivi e conviviali con un filo conduttore che, appunto, per quest’anno sarà la speranza.

A spiegare la scelta è Alessandro Montalbetti, coordinatore del palio, uno dei più noti nell’alta provincia: «Parliamo della Speranza vera e non un ottimismo a buon mercato» sottolinea Montalbetti citando l’invito dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che in una intervista al Corriere della Sera ha spinto a «mettere da parte paure e agitazioni e a ritrovare lo spazio per le parole belle e buone che svelano il senso delle cose».

Le prime tre sere del Palio – tra lunedì 21 e mercoledì 23 – sono dedicate alle partite dei tornei di calcio per i ragazzi delle elementari, delle medie, e del primo triennio delle superiori. Le finali sono previste domenica 27 giugno a partire dalle 15.

Incontro di spessore invece alle 21 di venerdì 25 quando nella chiesa di Masnago interverrà Luigi Pala, esperto in psicologia scolastica. Pala tratterà un tema di grande attualità: “Convivere con la paura, custodire la speranza durante la pandemia. Generazioni a confronto”.

L’appuntamento è promosso dal comitato dell’asilo infantile “Fondazione Enrico e Cesare Tallachini”. Una vera istituzione se pensiamo che 125 anni fa – il 27 febbraio 1896 – divenne “ente morale”.

Nel corso della serata di venerdì sarà in funzione il banco gastronomico che poi diventerà protagonista sabato sera con la tavolata in via Bolchini e la grande grigliata del Palio (dalle 19). Chi intende partecipare si deve prenotare attraverso il sito della Comunità Pastorale (cioè cliccando QUI) entro il 25 giugno.

Alle ore 21.15, sul sagrato della Chiesa, si terrà invece il concerto di musical gospel “Summer Vibes” a cura di Greensleeves Gospel Choir.

Per chi invece è tifoso di calcio, verrà data la possibilità di assistere alla partita dell’Italia con posti limitati.

Domenica 27 è il giorno della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo: alle 10.30 verrà celebrata la santa messa solenne con investitura dei capitani di contrada e presentazione del Cencio 2021. La celebrazione sarà accompagnata dalla corale Santa Cecilia diretta dal maestro Marco Muzzoni e sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata.

Dalle 12 di domenica poi, la Cucina del Palio propone il servizio al tavolo e da asporto; anche in questo caso menù e prenotazioni (entro venerdì 25 giugno) si trovano sul sito della comunità. Dalle 15 come detto le finali dei tornei di calcio con il servizio bar a disposizione e dalle 19 banco gastronomico in compagnia del gruppo musicale “The Flame”.