Patrick Zaki cittadino onorario di Buguggiate

«Perché abbiamo voluto conferire la cittadinanza onoraria al ricercatore egiziano Patrick Zaki? Perché siamo convinti che il ruolo del consiglio comunale sia anche quello di trattare temi che vanno oltre la costruzione di una strada, o discutere delle pieghe di un bilancio. Il consiglio deve promuovere il dibattito sociale e discutere dei valori più generali». Spiega così il sindaco di Buguggiate Matteo Sambo quanto è avvenuto qualche sera fa durante i lavori del consiglio comunale.

Pochi i punti all’ordine del giorno: la discussione s’è focalizzata soprattutto sul conferimento a Zaki della cittadinanza onoraria da parte del comune di Buguggiate. Pochi minuti per leggere la proposta della maggioranza che non è piaciuta però all’opposizione. La Lega e Civici per Ilaria Mai ha letto un lungo documento in cui, in sostanza, si chiedevano le ragioni per cui altri argomenti di politica nazionale e internazionale non fossero mai finiti sul tavolo del consiglio comunale. Il gruppo di Ilaria Mai ha accusato il sindaco Matteo Sambo di voler mettersi in mostra utilizzando questioni che poco hanno a che vedere con l’amministrazione del comune e che non possono essere risolte in quell’ambito. «Ma quale desiderio di mettersi in mostra? – replica il sindaco – I diritti umani non hanno colore politico, né confini. Questo è il nostro pensiero e il nostro modo di operare. Ricordiamo, ad esempio, che il nostro centro di aggregazione si chiama Ubuntu che riassume nell’espressione “io sono perché noi siamo” il senso di questa filosofia. Avremo senz’altro altre occasioni per riproporre temi di ampio respiro, che riguardano tutti». Zaki è ora cittadino onorario di Buguggiate, con i voti della maggioranza e l’astensione della Lega e Civici.