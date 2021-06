Il Pci contro gli appalti nei servizi: “Danni per lavoratori e cittadini”

«Gravi ripercussioni sui diritti dei lavoratori e sulla qualità del servizio ai cittadini». È quel che si rischia nel mondo dei servizi, secondo il Pci di Varese, se passasse la modifica del codice dei contratti pubblici, con l’introduzione dei subappalti.

Nella giornata di mercoledì 30 giugno i lavoratori dei servizi pubblici essenziali acqua, gas, elettrico, nettezza urbana hanno scioperato: a Varese alcuni di loro – «fra quali alcuni compagni iscritti al PCI» hanno manifestato il loro dissenso in Prefettura, contro «l’obbligo dell’esternalizzazione dell’80% delle attività svolte finora».

«Proprio come denunciato da tempo dal PCI, si presenta il concreto pericolo che i lavoratori vengano assorbiti dalle ditte in appalto o che, addirittura, vengano licenziati. Gravi sarebbero le ripercussioni sui diritti dei lavoratori e sulla qualità del servizio ai cittadini, in linea col sistema che preserva il profitto delle aziende a discapito di diritti e garanzie che dovrebbero essere fondamentali per la società» dice Pippo Pitarresi, segretario di Varese del rinato Partito Comunista Italiano.

«Il Partito Comunista Italiano, vicino ai lavoratori, chiede, con forza, che questi settori rimangano pubblici e possano essere svolti dagli stessi lavoratori che, da sempre, mettono la loro professionalità al servizio di tutti».