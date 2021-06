Pescatori a servizio della comunità

Quando si ha a cuore la propria comunità ognuno fa la sua parte. Lo racconta il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino elogiando i pescatori del paese.

“Nei mesi scorsi, quando il livello del lago era davvero basso, avevamo programmato la pulizia della riva allo stretto di Lavena.

Poi per una serie di motivi e di altri interventi non siamo riusciti ad intervenire. Peccato perché la bella stagione e le riaperture delle attività e delle dogane riportavano cittadini villeggianti e turisti sul nostro lago.

Abbiamo chiesto allora ai nostri Pescatori, in appoggio al nostro ufficio tecnico di occuparsene ieri mattina. Con uno splendido risultato che vi invito oggi ad ammirare…”

Nei giorni scorsi, grazie al provvedimento preso dalle autorità, sono state parzialmente riaperte le dogane con un risultato importante per l’economia locale che vive molto della presenza dei cittadini elvetici. Per questo il Sindaco teneva a far trovare pronto il proprio territorio.

Lavena oltretutto è ormai un punto di passaggio per diverse attività tra cui anche quella legata ai camminatori e ai pellegrini che percorrono la Via Francisca del Lucomagno che grazie alla zona gialla ha ripreso anch’essa ad essere transitata sempre di più con tanti soggetti che arrivano da tutto il Nord Italia e anche dal centro Europa.