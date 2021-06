Riqualificazione energetica per gli edifici Aler a Varese

Sono stati da poco ultimati i lavori di manutenzione straordinaria presso il fabbricato ALER in Via Montello 94 a Varese: un intervento di efficientamento energetico importante che ha alzato notevolmente la classe energetica degli alloggi, portandoli dalla G ad A3.

«Riqualificare un immobile in classe A3 è sinonimo di un investimento sostenibile che si traduce in vantaggi concreti per chi vi abita – sottolinea il Presidente ALER Giorgio Bonassoli – sia perché garantisce un migliore stile di vita, sia perché comporta dei risparmi: la riduzione dei consumi, che saranno ora compresi tra 0,40 e 0,60 kWh/m2 anno, garantisce infatti una sensibile riduzione del costo delle bollette. Si tratta anche di un investimento sostenibile da un punto di vista ambientale, grazie a un’evidente limitazione delle emissioni di CO2 rispetto al passato. Come Presidente di ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, posso dirmi pienamente soddisfatto del lavoro svolto dall’Azienda e sono pronto a conseguire i prossimi obiettivi prefissati».

Sono tante le lavorazioni eseguite per giungere a tale risultato: tra le altre il cappotto esterno, l’insuflaggio, cappotto interno nel vano scala, la sostituzione serramenti e pluviali, l’impermeabilizzazione dei balconi e la sostituzione piastrelle, nonchè opere di isolamento nel locale stenditoio, nei garage e nelle cantine. Il fabbricato è stato inoltre dotato di impianto fotovoltaico, che servirà a fare diminuire le spese reversibili su parti comuni a carico della totalità degli inquilini.

Le opere sono state eseguite sotto la direzione dei tecnici ALER, l’architetto Franco Pierro, coordinatore della sicurezza, e la geometra Milena Pozzatello, Direttore Lavori.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 370.000 euro e ha trovato copertura con finanziamenti di Regione Lombardia e risorse interne di ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.

L’Azienda ha in fase di progettazione e di appalto ulteriori interventi di manutenzione straordinaria che, oltre all’efficientamento energetico del palazzo al civico 96, per un importo di altrettanti 370.000 euro, prevedono la riqualificazione complessiva del Quartiere Montello di Varese candidata al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.