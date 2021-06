Serie D: Castellanzese, sconfitta indolore. Caronnese ancora ko

L’ultima giornata porta due sconfitte, entrambe per 2-1, a Castellanzese e Caronnese. I due ko hanno però sapori decisamente differenti: i neroverdi di fatti chiudono comunque al secondo posto il campionato mentre a Caronno Pertusella fa festa il Saluzzo, lasciando a bocca asciutta la squadra di mister Roberto Gatti. (Foto Facebook – A.S.D. Imperia 1923)

IMPERIA – CASTELLANZESE 2-1

Termina con una sconfitta il campionato della Castellanzese, che chiude all’incredibile cifra di 72 punti, confermando la seconda piazza. A Imperia la squadra di mister Achille Mazzoleni parte forte, colpisce una traversa al 20′ con Colombo, che è protagonista anche al 33′ sul vantaggio: tiro che piega le mani al portiere dei liguri e Bigotto che insacca da pochi metri. I padroni di casa però trovano il pareggio nel primo tempo con una bella punizione di Sancinito e nella ripresa, con la Castellanzese in 10 per l’espulsione di Concina, chiudono i conti grazie a Virga, che sigla il 2-1 al 37′. Ora per i neroverdi partiranno i playoff: prima gara mercoledì 23 giugno al “Provasi” e l’avversario sarà la Sanremese, che batte il Chieri e supera il Legnano, che a Casale subisce il gol del 2-2 al 7′ di recupero.

CARONNESE – SALUZZO 1-2

La Caronnese chiude la stagione con una sconfitta, un’altra di questo finale negativo. Al “Comunale” di Caronno Pertusella fa festa il Saluzzo, che si prende i tre punti e sale a quota 37 in classifica; resta invece a 53 la squadra rossoblu, al decimo posto. Nell’ultimo impegno stagionale i piemontesi hanno trovato il vantaggio con Maugeri al 27′ del primo tempo. Il momentaneo pareggio rossoblu, al 14′ della ripesa, lo ha messo a segno Travaglini, ma nel finale a decidere l’incontro è stato il rigore trasformato da Sardo al 42′, che ha chiudo il match sul 2-1 per i cuneesi.

CLASSIFICA: Gozzano 75; Castellanzese 71; Pdhae 70; Bra 69; Sanremese 65; Legnano 64; Sestri Levante 60; Folgore Caratese 57; Lavagnese 56; Caronnese 53; Imperia 49; Casale 48; Arconatese 45; Derthona*, Chieri 44; Varese* 42; Saluzzo 37; Fossano 32; Borgosesia 30; Vado 26. *una partita in meno RISULTATI: Caronnese – Saluzzo 1-2; Casale – Legnano 2-2; Folgore Caratese – Gozzano 2-3; Fossano – Lavagnese 2-5; Imperia – Castellanzese 2-1; Pdhae – Bra 2-1; Sanremese – Chieri 4-3; Sestri Levante – Borgosesia 2-4; Vado – Arconatese 3-3. Varese – Derthona domenica 20 giugno.