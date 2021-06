Serie D, Chieri – Varese in diretta

La penultima di campionato del Girone A di Serie D va in scena con un turno infrasettimanale. Il Varese fa visita al Chieri in una gara che vale più per l’orgoglio che per la classifica. Punti pesanti invece in palio a Legnano dove i lilla avranno uno spareggio playoff contro la Sanremese. La Castellanzese ospiterà la Folgore Caratese per blindare il secondo posto mentre la Caronnese sarà giudice per la salvezza a Borgosesia. Potrete seguire la diretta commentando in tempo reale o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

