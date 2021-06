In tilt il passaggio a livello di Gazzada Schianno, sbarre chiuse per un’ora

Già al centro delle polemiche per gli incidenti provocati dagli automobilisti (che toccando inavvertitamente le sbarre bloccano la circolazione dei treni) questa mattina, mercoledì 16 giugno, il passaggio a livello di Gazzada Schianno ha dato problemi per un motivo diverso: per causa ancora da chiarire le sbarre sono rimaste abbassate per più di un’ora impedendo il passaggio lungo un’arteria di grande importanza che collega la provinciale e il centro del paese all’ingresso autostradale.

Mentre le sbarre erano abbassate attorno al passaggio a livello si è creato il caso, con macchina in coda e manovre azzardate con grave danno alle attività che si affacciano su quella strada. Il problema è stato poi risolto intorno alle 11.