Un raduno di Alfa Romeo Storiche per il Memorial “Luca Miraglia”

Domenica 27 giugno le vie del Varesotto verranno inondate da una lunga carovana di Alfa Romeo.

La prossima domenica, infatti, ci sarà il Raduno di Alfa Romeo storiche dell’associazione “Amici Alfisti Biuke di Varese”, che quest’anno compie 10 anni di attività.

La manifestazione ricorderà Luca Miraglia (detto Biuke) da cui prende nome l’ Associazione.

L’associazione varesina è l’unica sul territorio che, oltre essere riconosciuta dalla casamadre, ha la prerogativa di essere un Museo Alfa Romeo viaggiante, in quanto nel gruppo sono ammesse autovetture solo dai modelli storici anni 50 fino al modello Alfa Romeo 164.

Il programma

Ore 11.30 Ritrovo equipaggi in Piazza A. De Gasperi Varese (Piazzale antistante Stadio Comunale “F. Ossola”)

Ore 12.15 Partenza per Bedero Valcuvia. La carovana di autovetture storiche dopo aver imboccato la Via Manin proseguira’ per S. Ambrogio, Robarello, Rasa, Brinzio per poi attraversare la Valcuvia sino al paese di Bedero Valcuvia

Ore 12.45 Previsto arrivo a Bedero Valcuvia presso Agriturismo “Il Balcone sulla Valle” ove le autovetture verranno esposte in un area riservata all’interno della stessa struttura.

Ore 13.00 Pranzo

Ore 16.00 Termine evento.