Quando un ragazzo ha una “Crush”: innamorarsi all’improvviso

CRUSH: dall’inglese, significa avere le farfalle nello stomaco per qualcuno, averlo sempre in testa. I ragazzi lo usano spesso: “Ho una CRUSH per…”, significa ammettere (più spesso confidare) di sentirsi improvvisamente innamorati di qualcuno. Una Crusch è quella che gli adulti definiscono “una cotta”.

La persona che piace alla follia diventa quindi “la mia crush”.

Si può avere una crush anche per un personaggio famoso, non direttamente conosciuto, oppure per una canzone o un film che ci ha particolarmente colpito.

Cercando su internet abbiamo anche scoperto che il termine originario inglese significa schiacciare, spremere con forza e che solo dopo è diventato il modo con cui si ammette di avere una cotta.

Forse perché quando ci piace qualcuno ci sentiamo sotto pressione, tanto che sembra toglierci il fiato!