Vedano Olona, raffica di macchine scassinate: “Cercano i documenti”

Vedano Olona sembra sia stata presa di mira da ladri specializzati nel furto di libretti di circolazione delle auto.

In questi giorni sono stati segnalati diversi casi di auto scassinate durante la notte per frugare nei cassetti dove solitamente si tengono i documenti dei veicolo e rubare i libretti di circolazione.

A segnalarlo sono i gruppi di Controllo del vicinato attivi in paese. Furti di questo genere, tutti avvenuti nelle ore notturne e a danno di auto che vengono parcheggiate in strada, sono stati segnalati in diverse zone di Vedano.

«Visti i numerosi casi registrati nei giorni scorsi di effrazione di auto e furto di documenti – avvertono i responsabili del servizio di controllo gestito dai cittadini – consigliamo vivamente a tutti coloro che lasciano di notte le proprie macchine sulla strada di prelevare almeno il libretto di circolazione».