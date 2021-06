Visita guidata al Kapannone ad Angera, il fondatore Kerbaker illustrerà la mostra “Il Dante di Dalì”

Un appuntamento speciale ad Angera per tutti gli amanti dell’arte, della pittura e della letteratura. Sabato 12 giugno (ore 15) Andrea Kerbaker, scrittore e fondatore del Kapannone dei libri, sarà infatti la guida de “Il Dante di Dalì”, la rara mostra inaugurata lo scorso maggio proprio nello stabile angerese di Via Verdi, dove centinaia e centinaia di libri appartenenti alla collezione di Kerbaker sono a disposizione per gli appassionati della lettura.

Proprio come Virgilio, Kerbaker, autore tra l’altro di un nuovo saggio dal titolo “Milano in 10 passeggiate”, illustrerà al pubblico le 100 litografie dedicate alla Divana Commedia realizzate quasi mezzo secolo fa dal maestro surrealista spagnolo per celebrare Dante e la più grande opera della letteratura italiana. Un percorso, dunque, per immagini che accompagnerà i visitatori canto dopo canto, dall’inferno al paradiso, per gustarne, grazie alla guida d’eccezione, i dettagli più curiosi e affascinanti.

La visita guidata è gratuita e si consiglia la prenotazione scrivendo a mostre@lakasadeilibri.it o chiamando lo 02.66989018. La mostra rimarrà poi regolarmente visitabile fino al 25 giugno, dal lunedì al venerdì, ore 15-19.