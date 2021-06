I voti del Varese: applausi per Ebagua ma il gol non arriva

Il Varese chiude la stagione con una sconfitta interna: al “Franco Ossola” passa il Derthona 2-1 ma, ancora una volta, la prestazione dei biancorossi non è da bocciare. In questa ultima domenica di campionato la copertina se la prende Giulio Ebagua, che entra nella ripresa tra gli applausi dei tifosi e sfiora il gol in almeno tre occasioni, con giocate di grande spessore.

LE PAGELLE

SIAULYS 7: Determinante in almeno tre occasioni, quasi quasi prende anche il rigore

MAPELLI 6: Difesa che oggi è stata meno arcigna del solito, ma la prestazione è comunque positiva

APRILE 6: Altra gara di gran carattere del classe 1999

Disabato 6,5: Dà talento alla squadra, peccato per quel destro a giro che esce di un soffio

PARPINEL 6: Anche lui sotto la media stagionale ma comunque promosso

POLO 6: Parte forte, sbaglia un paio di occasioni ma in ogni caso è presente e sul pezzo. L’espulsione è quanto meno ingenerosa

QUITADAMO 7: Parte anche da interno di centrocampo e anche in questo caso non delude

SANIDARCIG 6: Fa bene possesso palla ma anche in fase di interdizione si fa apprezzare

Beak 5,5: Non si fa vedere granché

CAPELLI 6,5: Tanti spunti, tanta corsa, ma manca la mira

NICASTRI 6,5: Chiude la stagione con un’altra bella prestazione. Ha chiuso l’annata in crescita

Aiolfi 6: Sfiora il gol con un sinistro da attaccante vero

BALLA 6,5: Secondo gol di fila su azione, chiude l’anno con una bella rete in tuffo di testa ma anche con un guaio muscolare che lo toglie dalla gara troppo presto

Minaj 6: Non ha grandi occasioni, ma si fa apprezzare per un paio di giocate in velocità

SOW 5,5: La voglia non manca, ma gli errori sono di più

Ebagua 6,5: In mezzora di partita va vicino al gol in almeno tre occasioni. Gli applausi del pubblico biancorosso sono tutti meritati