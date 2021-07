“I 30 milioni a Varese sono anche il risultato della Lega al Governo”

La recente notizia di un finanziamento di 30 milioni di euro destinati alla città di Varese – più precisamente per la riqualificazione dell’ex macello civico e la sistemazione di Villa Baragiola – piace anche alla Lega. Lo dicono i due deputati varesotti eletti nelle liste del partito guidato da Matteo Salvini, Dario Galli e Leonardo Tarantino, in una nota congiunta in cui commentano quanto avvenuto.

«Un risultato che esalta l’operato della Lega in maggioranza, sempre attenta al territorio, anche dove l’amministrazione locale è di diverso colore politico – scrivono Galli e Tarantino – L’Alta Commissione ha esaminato le oltre 290 proposte pervenute da Regioni, Comuni e Città Metropolitane sulla base di indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico. Siamo entusiasti di queste risorse per la nostra città che permetteranno un profondo cambiamento con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale».

La nota della Lega prosegue: «A differenza di altri che si intestano battaglie comuni, noi sottolineiamo che la vittoria non è unilaterale, bensì l’espressione del buon lavoro fatto, anche da noi, nel Governo Draghi. Vigileremo con attenzione affinché queste risorse siano ben gestite e vadano ad arricchire i territori, anche laddove non siamo noi a gestirli. Dalle parole ai fatti».