Alla Piccola Corte di Cuvio una serata omaggio a Vittorio Sereni

Venerdì 16 Luglio 2021 alle ore 20,30 in occasione della mostra di Franco Rognoni, presso la Galleria del Disegno nella Piccola Corte a Cuvio, Associazione GaEle di M.Elena Danelli e Gaetano Blaiotta organizza un omaggio a Vittorio Sereni con una lettura di alcune sue poesie, in quanto tra l’Artista e il Poeta intercorse un rapporto di frequentazione e stima.

Tra Franco Rognoni e Vittorio Sereni correva un trait d’union mobile come le acque del lago, ed è proprio in queste acque che si intrecciano le loro vite. Si pensi alla poesia “Terrazza” (tratta dalla raccolta poetica “Frontiera” Edizioni “Corrente”, Milano, 1941) “… Siamo tutti sospesi/a un tacito evento questa sera/entro quel raggio di torpediniera/che ci scruta poi gira se ne va.” sembra quasi di vedere la figura solitaria ritratta più volte da Rognoni, l’uomo che con le mani stringe il corrimano della ringhiera che si affaccia sulle acque del Lago.

Alcune delle poesie scelte per l’occasione, saranno “Le mani”, “In me il tuo ricordo”, “Terrazza”, “Sulla strada per Zenna”.

Voce recitante, l’attore Nicola Tosi.

L’ingresso è gratuito e limitato.

Per prenotazioni telefonare ai numeri 3336644334 – 3285768391.

La mostra delle opere nella Piccola Galleria, continuerà fino al 24 Luglio 2021 su prenotazione ai numeri 3336644334 – 3285768391.