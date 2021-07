Temporali violenti in arrivo. Chiude la strada Rasa-Brinzio

Temporali violenti attesi tra sabato e domenica, tra Prealpi e Alta Pianura. Scattano anche provvedimenti preventivi: chiude la strada Rasa-Brinzio, salvo che per i residenti.

“Instabilità in aumento nel tardo pomeriggio e soprattutto in serata, con transito

di un impulso perturbato che completerà il suo passaggio nella mattinata di domani, domenica 01/08. In questa fase i temporali avranno maggiore probabilità di risultare anche di forte intensità con grandine e forti raffiche di vento. Nell’intervallo tra le ore 18 di oggi 31/07 e le ore 12 di domani 01/08, localmente si potranno registrare importanti accumuli di pioggia, puntualmente intorno a 100mm/12h sulla fascia prealpina e di Alta Pianura, anche se si sottolinea l’elevata incertezza previsionale di questi fenomeni, relativamente ad intensità e localizzazione”.

“Temporali in marcata attenuazione dal primo mattino di domani 01/08 a partire dalle zone di Nordovest, mentre potranno prolungarsi per alcune ore le piogge di tipo stratiforme, più continue e meno intense. Residua probabilità di sviluppo temporalesco nella mattina di domani 01/08 sulle zone centrorientali. Dal pomeriggio fenomeni locali residui tendenti ad esaurirsi”.

Allerta meteo arancione, sul lago di Como rossa

L’allerta è a livello “arancione”, per rischio temporali, idrogeologico e idraulico sulle Prealpi Varesine, mentre nella zona dell’Alta Pianura (Gallarate, Busto, Saronno) è arancione per temporali e rischio idrogeologico.

L’allerta è addirittura rossa nella zona delle Prealpi di Como, già provata da gravi inondazioni nei giorni scorsi.

Allerta meteo Varese, stop alla circolazione sulla provinciale Rasa-Brinzio

Il provvedimento è attivo dalle ore 17.00 di sabato 31 luglio fino alle 8.00 di domenica 1 agosto

Un provvedimento precauzionale del Comune di Varese che entra in vigore a partire dalle 17.00 di oggi sabato 31 luglio e resterà attivo fino alle 8.00 di domenica 1 agosto. Il traffico sarà consentito solo ai residenti.

«Anche sul nostro territorio dobbiamo fare i conti con eventi meteorologici sempre più estremi – dichiara il sindaco di Varese Davide Galimberti – Dal pomeriggio di oggi sono previsti rovesci di forte intensità: potranno essere fenomeni particolarmente intensi, come i violenti temporali che sin sono abbattuti negli scorsi giorni. Da qui la decisione di chiudere il tratto compreso tra Rasa e Brinzio, per tutelare l’incolumità degli automobilisti. In questi anni sono stati realizzati molti interventi per proteggere il nostro territorio, come le vasche sul Vellone e l’Olona».

In caso di vento forte si invitano tutti i cittadini a prestare massima attenzione, evitare di sostare in boschi, parchi o in prossimità di alberi.

Allarme meteo Luvinate

A Luvinate, colpita negli ultimi due anni dalle ondate di fango dal Campo dei Fiori, proseguono i lavori di pronto intervento per la pulizia dell’alveo del Tinella e della Vasca di protezione sopra il sentiero 10.

Il sindaco ha firmato pochi minuti fa ordinanza di chiusura al transito di via Sanvito e via Matteotti in via cautelativa e “tenuto conto dello stato di precarietà conseguente agli eventi alluvionali” del 28 luglio.

In Comune sono a disposizione diverse copie de “l’opuscolo informativo per la cittadinanza” distribuito lo scorso dicembre a tutte le famiglie. Ulteriori info e i riferimenti per scaricare l’APP MAPRISK sul sito comunale, qui.