All’hub di Rancio somministrazioni e richiami a pieno ritmo

Tre “corridoi“ delimitati a seconda della tipologia di somministrazione che dipende dalle prime dosi, dal richiamo e dall’età.

Fuori dal centro di Rancio Valcuvia solo il sole, i militari e nessuna fila, dal momento che l’attesa per le iniezioni si consuma all’interno dell’area che anticipa gli ambulatori dove avviene la puntura.

L’attesa è determinata da tempi molto brevi e le chiamate avvengono per ogni tipologia di vaccino: Astrazeneca, Pfizer, Johnson e Moderna.

Giovedì le vaccinazioni hanno sfiorato le 1.200 dosi e così è stato anche con picchi più elevati per l’intera settimana. Un flusso importante reso possibile anche grazie alla presenza di molti volontari. Il turnover estivo di chi aiuta c’è, ma ci sono molte associazioni che garantiscono la copertura dei turni, come la Lilt, Lega italiana lotta contro i tumori della Valcuvia che ha oltre 30 volontari impegnati nell’attività logistica e di supporto dei vaccinati, come la gestione dei tempi di attesa di sorveglianza sanitaria di 15 minuti appunto successivi alla somministrazione. A questo proposito ecco di seguito proprio la testimonianza di un volontario della Lilt impegnato in questi giorni al centro vaccinale di Rancio Valcuvia.