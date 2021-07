Più di 93 mila dosi di vaccino inoculate all’hub di Rancio Valcuvia

La parte del leone l’hanno fatta i vaccini Pfizer, con 45.688 prime dosi e 22.559 richiami. Poi viene AstraZenaca con 10.361 prime dosi e 3.346 richiami, a scalare Moderna e J-J, i monodose Jhonson, fino ad arrivare a 93.362 dosi di vaccino inoculate fra prime e richiami.

I dati sono quelli del Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale unitamente a quelli che provengono dal sistema di prenotazione di Poste Italiane e riguardano il totale aggiornato ad oggi, 8 luglio.

Rappresentano la fotografia di quanto è stato fatto nell’hub del nord del Varesotto aperto dai primi di aprile.

Il flusso degli accessi non è mai costante: la struttura è tarata per circa 1.400 inoculazioni quotidiane ma ci sono stati giorni in cui si è arrivati a 1.600 e altri dove non si è arrivati alle 900. Il perché riguarda naturalmente gli approvvigionamenti e le mutevoli valutazioni sulla platea dei vaccinandi a seconda della tipologia di vaccino.

La struttura, come più volte ricordato ha tenuto bene, anche dal punto di vista fisico, sotto la forte grandinata che si è abbattuta sulla zona nella mattinata di giovedì.