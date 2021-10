Il centro vaccinale di Rancio Valcuvia operativo fino al 31 dicembre

Rancio? «Chiuderà a fine anno, per il momento siamo aperti e operativi, come sempre».

La notizia della chiusura, fra una decina di giorni, della struttura vaccinale della Schiranna accende ancor di più i riflettori sulle strutture periferiche, ma solo sulla carta geografica: l’hub vaccinale di Rancio Valcuvia ha rappresentato difatti nei primi mesi della campagna vaccinale un punto di riferimento importante per i cittadini delle valli del nord.

Un bacino di utenza considerevole, ben oltre le centomila unità che pesca in Valcuvia, Valtravaglia, valli del Luinese fino al confine di stato lungo il Verbano.

Ancora oggi che i numero di cittadini vaccinati è aumentato considerevolmente, il grande tendone militare lungo la via Provinciale, fra due grandi parcheggi, rappresenta un presidio in funzione.

«Andremo avanti con le procedure, come stiamo facendo in base agli appuntamenti. Si procederà con la terza dose anche per gli over 18», afferma il sindaco di Rancio Valcuvia Simone Castoldi.

Il primo cittadino e presidente della comunità montana Valli del verbano spiega anche in che modo verrà affrontata la brutta stagione: «Stiamo provvedendo a installare dei riscaldatori supplementari. Quelli attualmente in funzione riescono a intiepidire e mitigare l’aria ma a breve ne verranno installati di più potenti proprio per fronteggiare l’arrivo del freddo».

Il centro, conclude Castoldi «chiuderà il 31 dicembre 2021»