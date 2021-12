L’hub vaccinale di Rancio Valcuvia resterà aperto fino ad aprile

Posizione strategica, lungo l’asse di una strada principale. Grande capienza di parcheggi e accessibilità per un bacino di utenti che ammonta a oltre 80 mila persone.

E, non da ultimo, capacità organizzativa forte di una cerniera si aggancia fra pubblico e privato, cioè fra la componente sanitaria, l’esercito e le decine e decine – centinaia – di volontari che grazie alla loro opera hanno reso efficaci le campagne vaccinali nell’Alto Varesotto.

In pillole è questo l’hub vaccinale di Rancio Valcuivia, che rimarrà aperto non solo fino a fine anno coem annunciato dallo stesso presidente di comunità montana valli del Verbano Simone Castoldi, ma addirittura oltre l’inverno, fino ad aprile inoltrato.

La conferma arriva dal diretto interessato che è pure sindaco di Rancio Valcuvia, località scelta la scorsa primavera per far sorgere uno dei poli dei vaccini che hanno dato una spinta fondamentale alla campagna per l’immunizzazione dal Covid19.

Dunque l’hub rimarrà sempre aperto, fatta eccezione per le giornate di festività: battenti chiusi a Natale, Capodanno e primo dell’anno.

Per il resto dei giorni operatività garantita per continuare nelle vaccinazioni con dosi ordinarie e “booster“.

La tensostruttura di via provinciale si prepara dunque a reggere alla fase più dura dell’inverno.