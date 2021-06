L’hub vaccinale di Rancio Valcuvia si prepara al prossimo AstraZeneca Day

Il clima all’interno del centro Vaccinale di Rancio Valcuvia è accogliente e famigliare. L’inerzia per l’attesa e le comprensibili preoccupazioni derivanti dalla novità della campagna vaccinale, talvolta vista con ritrosia e sospetto anche a causa di una narrazione critica e diffidente, vengono smorzate da un’accoglienza imprevista e attenta. Sorrisi e gentilezza fanno da apripista.

Galleria fotografica All\'hub vaccinale di Rancio si fa squadra 4 di 4

«Prima di iniziare a lavorare insieme siamo diventati tutti amici: protezione civile, esercito, i volontari sempre presenti delle associazioni e i sanitari» commenta così il sindaco Simone Castoldi.

Le persone si sentono accolte e riescono a percepire quel clima famigliare che contraddistingue il Centro Vaccinale di Rancio Valcuvia. Alcune di queste dopo la vaccinazione tornano indietro per ringraziare, delle volte con gli occhi ed un sorriso, altre con pacchi interi di brioches per il personale.

Un servizio a tutela della salute di tutti che permette ogni giorno, sempre di più, di respirare un cauto ritorno alla normalità.

«Questa terribile esperienza ha messo in evidenza come la collaborazione tra le istituzioni possa rappresentare una squadra meravigliosa, in grado di collaborare e battersi per la salute dei suoi cittadini. Lavoriamo costantemente per rendere confortevole l’ambiente al personale e alle persone», continua Castoldi.

L’ “Astrazeneca Day” continuerà anche il prossimo weekend, il 12 e il 13 giugno, ma nel frattempo il Centro è già pronto ad accogliere i giovani.



«Aspettiamo di vaccinare tutti le fasce più giovani. Vediamo che hanno voglia di rincominciare a vivere e per noi sono stati una piacevole sorpresa», conclude così la dottoressa Emanuela Boschi, direttore del distretto sociosanitario dell’Asst Sette Laghi.

Le informazioni per il l’Astrazeneca Day del prossimo fine settimana:



12 GIUGNO CHI È CONVOCATO a Rancio i non vaccinati over 60 residenti a Castelveccana, Casalzuigno, Brenta, Azzio, Gemonio, Orino, Caravate, Sangiano e Besano.

13 GIUGNO CHI È CONVOCATO sempre a Rancio, sarà volta dei residenti a Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Valganna, Cremenaga, Cunardo, Monvalle e Porto Ceresio.