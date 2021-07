Baveno e il nuovo parco di Villa Fedora

Il taglio del nastro è previsto a Baveno per giovedì 22 luglio alle ore 18: per l’occasione nel nuovo parco di Villa Fedora verrà piantumata la “Davidia involucrata” soprannominata “l’albero dei fazzoletti” .

«Tutti sapete quanto ci teniamo, abbiamo lavorato giorno e notte per recuperare i gravi danni che la tempesta di agosto 2019 ha fatto, nuovi percorsi pedonali con l’abbattimento delle barriere architettoniche, un nuovo impianto di illuminazione, la discesa alla spiaggia per le carrozzine, i nuovi bagni pubblici con le docce e tante nuove ripiantumazioni» afferma il sindaco Alessandro Monti

«Il Parco di Villa Fedora é nel cuore della nostra città, un parco simbolo per tutti i bavenesi, per i nostri bambini e per i turisti che si fermano a visitare le nostre meraviglie e proprio per questo in occasione dell’inaugurazione piantumeremo un albero in memoria di tutti i bavenesi vittime del Covid-19, perché tutti noi non possiamo né dobbiamo dimenticare ciò che é successo né i nostri concittadini che ci hanno lasciato per causa di questo tremendo virus», spiega il sindaco.