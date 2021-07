Il centrodestra di Varese si presenta unito con Bianchi: “In piazza tra la gente”

Il primo appuntamento ufficiale con il candidato sindaco del centrodestra per Varese Matteo Bianchi è stato in piazza Podestà. Ma non, come fa immaginare la fede leghista nella storica sede davanti al garibaldino, bensì in piazza: «Abbiamo voluto presentarci qui per far capire fin da subito che la nostra campagna elettorale sarà tra la gente» ha precisato il candidato.

Bianchi era attorniato dalle forze che lo sostengono, che si sono riunite saldamente dopo la conferma del suo nome, ritenuto da tutti degno erede della candidatura Maroni: Fratelli d’Italia, Varese Ideale, Lega, la neonata lista civica “Varese città Giardino” e quella che forse è la vera novità, fino a poche settimane fa inaspettata, del “listone” che unisce Forza Italia, Noi con l’Italia e il Popola della Famiglia: che non ha ancora un nome ufficiale, ma certamente un obiettivo ben definito, quello di rappresentare la vera forza di centro in campo in queste elezioni amministrative.