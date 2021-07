Dal Maggiore al Lago di Monate, le spiagge accessibili ai cani

Chi ha un amico a quattro zampe desidera portarlo con se il più frequentemente possibile, soprattutto se si tratta di momenti all’aria aperta. Una delle mete più gettonate durante l’estate, per chi frequenta la provincia di Varese, è il lago e le sue spiagge. Ideale per passeggiata romantiche al tramonto, per gli amanti delle sport e per un bel tuffo durante le giornate più calde. Ma quali sono le spiagge dove possono accedere anche i cani? Quasi tutte, ma alcune richiedono il guinzaglio. Nell’elenco qui, realizzato da vareseturismo.it, trovate un elenco e qualche dettaglio che può aiutarvi a trascorrere con piacere la vostra giornata sul lago.

Iniziamo con segnalare due Bau Beach, ovvero dedicate ai cani. Sono il Dogs Beach (via Mascagni) a Travedona Monate e il Larice Club di Cadrezzate dove sono ammessi i cani nei giorni feriali e prefestivi e sono presenti aree a loro dedicate per fare il bagno

Le spiagge sul Lago Maggiore dove sono ammessi i cani: Maccagno, Brezzo di Bedero, Luino, Porto Valtravaglia, Ispra, Angera e Ranco, Brebbia, in località Bozza, a Sesto Calende, in località Lisanza. Nella spiaggia Lisanza Lake (spiaggia a pagamento), i cani sono ammessi al guinzaglio, così come a La Playa di Cadrezzate. Brebbia, il località La bozza si trova una piccola spiaggia immersa nella natura e molto rustica dove i cani possono fare il bagno indisturbati.

Segnaliamo Dormelletto, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore dove c’è una spiaggia dedicata esclusivamente ai cani.

A Porto Ceresio sul Lago di Lugano, su spiagge e lungolago sono ammessi i cani. Sul Lago di Monate il percorso pedonale “Brusa” di Osmate rappresenta un’ottima occasione per una passeggiata rilassante con il vostro amico a quattro zampe. Tutta la pista ciclabile intorno al Lago di Varese, 28 Km, è sempre un ottima soluzione per chi vuole trascorrere qualche ora nelle natura. I cani sono ammessi anche sull’Isolino Virginia, dotati di guinzaglio ed eventuale museruola.

Sul sito vareseturismo.it è possibile trovare anche altre informazioni utili per chi viaggia con il proprio cane, dai parchi accessibili, fino ai luoghi di cultura.