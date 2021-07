Fiamme nella notte in via Gondar a Varese, pompieri sul posto in forze

Tre ore di lavoro per i vigili del fuoco di Varese chiamati nella notte per un incendio in un’autorimessa di via Gondar.

La chiamata di soccorso al 115 è arrivata passate le 2.

I mezzi intervenuti sono tre una partenza dal comando del capoluogo, raggiunta da un’autobotte e un’autoscala.

Le fiamme si sono sviluppate secondo le prime informazioni su di un furgone parcheggiato.

Non si sono registrati altri danni elle cose, ne feriti, mentre si indaga sulle cause.

L’intervento si è concluso col rientro dell’ultimo mezzo attorno alle 6.