Frana sulla Lainate-Como-Chiasso, dogana chiusa ai mezzi pesanti

Poco dopo le 12 di oggi, mercoledì 28 luglio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stato riaperto al transito dei veicoli leggeri il tratto compreso tra Como centro e il piazzale della Dogana in direzione di Chiasso, precedentemente inibito al traffico a causa della chiusura della dogana per una frana avvenuta nel tratto, in territorio elvetico, fuori dalle competenze autostradali. La dogana rimane chiusa ai mezzi pesanti diretti in Svizzera, per cui resta attiva l’uscita obbligatoria a Como centro per i soli mezzi pesanti.

Agli utenti provenienti da Milano diretti in Svizzera, che viaggiano su mezzi pesanti, si consiglia di percorrere l’A4 verso Verona, quindi prendere l’A22 verso il Brennero per poi raggiungere la Svizzera attraverso la viabilità austriaca.

Agli utenti provenienti dal nord-ovest si consiglia invece il traforo del Monte Bianco.