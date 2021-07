Gallarate, auto in fiamme in viale Lombardia

Risveglio con forte odore di bruciato questa mattina – martedì 6 luglio – a Gallarate. A prendere fuoco è stata una automobile parcheggiata in viale Lombardia, lunga arteria stradale che per un lungo tratto corre parallela all’autostrada dei Laghi.

Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe preso fuoco per cause riconducibili a un guasto dell’impianto elettrico; non si registrano, per fortuna, problemi alle persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e si stanno occupando dei rilievi del caso.