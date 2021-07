Il Giappone in sala Veratti: inaugurata la mostra di Yoshin Ogata

E’ stata inaugurata domenica 11 luglio alle 11.30, alla presenza dello scultore, “Waterfall of Time, sculture di Yoshin Ogata” a cura di Debora Ferrari e Luca Traini, col mecenatismo di Banca Generali Private, in collaborazione coi Musei Civici di Varese e con il patrocinio del Comune di Varese.

Galleria fotografica Yoshin Ogata in sala Veratti 4 di 5

In concomitanza con la mostra sul Giappone al Castello di Masnago, Musea TraRari TIPI ha portato a

Varese uno dei più importanti scultori nipponici di fama internazionale. In Sala Veratti, da luglio ad agosto sono esposte sculture, fotografie dei monumenti realizzati nel mondo e bozzetti di Yoshin Ogata.

Ogata nasce a Miyakonojo in Giappone nel 1948. Espone le sue prime sculture nel 1969 a

Tokyo e nel 1970 si trasferisce a Londra. Quindi viaggia in Europa, poi negli Stati Uniti e in Messico,

dove svolge le sue ricerche nei musei locali. Vive tra Wakayama e il Golfo dei Poeti a La Spezia ed è

uno dei più rinomati scultori giapponesi. Numerosissime le sue mostre e le opere pubbliche in

tutto il mondo. Le sue sculture sono da sempre caratterizzate dall’elaborazione dell’elemento ambientale, sia nel segno che nella materia, pietra, legno, metallo, spesso sul tema dell’acqua, della goccia come

impronta e soggetto.

«Può stupire che uno scultore decida di incentrare il proprio lavoro nel marmo, nei graniti e

travertini, nel bronzo, su ciò che per antonomasia una forma non ha se non quella di ciò che la

racchiude: l’acqua – scrive Debora Ferrari – Eppure Yoshin Ogata, dalla seconda metà del secolo

trascorso a oggi, dedica la sua attenzione non al suo incessante scorrere eracliteo, ma all’attimo

dinamico che ce la racconta. E’ un divenire diverso quello che cogliamo nell’istantanea scolpita nei

sedimenti minerali della terra, un fermo-immagine solido, compiuto, universale: la trasmutazione

che avviene nella materia grazie al pensiero del suo autore».

L’esposizione in Sala Veratti ospita una ventina di sculture tra il 1970 e i nostri giorni, pannelli

fotografici con le opere monumentali dello scultore nipponico, informazioni sull’artista e un

percorso guidato di visita insieme all’antropologo Armando Montoya, con la direzione artistica e

organizzativa di Musea TraRari TIPI, la piccola casa editrice varesina che ha curato e pubblicato

anche il catalogo per questo evento internazionale.

“Waterfall of Time, sculture di Yoshin Ogata”

SALA VERATTI, VARESE

DALL’11.7 ALL’1.8.2021

dal giovedì alla domenica ore 15-18.30.

Ingresso libero.