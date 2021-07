Gli ambientalisti in piazza stazione a Gallarate: “Uno scempio che si poteva evitare”

A pochi giorni dalla conclusione del cantiere di piazza Giovanni XXIII di Gallarate, un progetto molto contestato dagli ambientalisti cittadini, lunedì 12 luglio il comitato “Salviamo gli alberi di Gallarate” è tornato a manifestare contro la giunta Cassani.

«Come comitato volevamo ribadire che la piazza andava risistemata, ma si potevano salvare le piante sane abbattute, senza trasformare in quello che oggi è possibile vedere, con la quasi conclusione dei lavori ad una distesa nella parte centrale di aiuole ornamentali», ha spiegato Filiberto Zago, portavoce del comitato.

«Si è voluto rimettere mano ad una delle porte cittadine come la stazione di Gallarate togliendo, alla fine lavori diversi parcheggi che servivano a residenti, commercianti e pendolari; non si è neanche pensato a dotare la nuova piazza di piste ciclabili per incentivare l’uso della mobilità dolce. Rimane per noi l’ennesimo scempio che si poteva evitare avendo cura del patrimonio verde pubblico esistente».